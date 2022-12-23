المطربة شذى تدخل القفص الذهبي... من هو العريس؟ (صور)

إحتفلت المطربة شذى بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى وليد مساء الخميس.





ونشرت صوراً وفيديوهات من الحفل عبر حسابها في "إنستغرام"، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين.

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