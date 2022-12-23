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فنون ومشاهير

المطربة شذى تدخل القفص الذهبي... من هو العريس؟ (صور)

Lebanon 24
23-12-2022 | 11:16
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إحتفلت المطربة شذى بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى وليد مساء الخميس.


ونشرت صوراً وفيديوهات من الحفل عبر حسابها في "إنستغرام"، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين.
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المطربة شذى

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