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فنون ومشاهير

كيت ميدلتون تشعر بالخيانة بسبب "الوثائقي"... ماذا عن الأمير وليام؟

Lebanon 24
23-12-2022 | 12:34
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أحدث المسلسل الوثائقي عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل جدلاً كبيراً وردود فعل سلبية في المجتمع البريطاني، طالت كيت ميدلتون زوجة ولي العهد الأمير وليام.


وقد كشف مصدر لصحيفة "Weekly" البريطانية، أن كيت مستاءة من الأمير هاري بعد إطلاق مسلسله الوثائقي على Netflix.
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وأوضح المصدر، أمس الخميس، أن كيت تشعر "بالأذى والخيانة" لأنها وهاري كانا مقربين جداً، بحسب ما نقلت "نيويورك بوست".
 
 
أما بالنسبة لرد فعل الأمير ويليام على المسلسل المكون من ست حلقات، فقد أفاد المصدر أن أمير ويلز "لا يخطط لتقديم جانبه من القصة أو الانتقام علانية".

وفي الأسبوع الماضي، أخبر مصدر موقع "Page Six" أن ويليام وميدلتون لم يشاهدا مسلسل "هاري وميغان" الوثائقي، وأوضح أنهما "أطلعا على الوثائقي من المساعدين" وتابع: "لا تتوقعوا أن يجلس الزوجان في كوخهما مع وعاء من الفشار للمشاهدة".
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