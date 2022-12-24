قد يُسجن لسنوات... حسن شاكوش أمام القضاء اليوم!

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تصدر محكمة جنح النزهة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت 24 كانون الأول 2022، حكمها على المطرب حسن شاكوش، في استئنافه على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات لاتهامه بالغناء بدون تصريح أو مصنف فني وافتتاح وإدارة كافيه بمنطقة مصر الجديدة دون ترخيص ومخالفة قرارات اللجنة العليا لمنع انتشار فيروس كورونا.تعود وقائع القضية لشهر نيسان من العام 2021، عندما تم الإعلان عن حفلة تجمع بين جوهرة وحسن شاكوش في كافيه بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور حرر محضر جنح مباشرة للفنان لعدم حمله أي ترخيص أو مصنف فني خاص به نهائياً.وقامت الأجهزة الأمنية بإغلاق الكافيه وتشميعه، بسبب رصد عدة مخالفات، والعثور على عدد كبير من الشيشة، وتم ضبطها، ووجود تجمعات كبيرة بين الشباب والفتيات الذين حضروا حفل الافتتاح، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في ذلك الوقت، وتواجد أيضاً العديد من الجاردات، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح الكافية أو إقامة الحفل، وتم حجزه داخل قسم أول مدينة نصر، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكم حبسه 3 سنوات.