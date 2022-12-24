Advertisement

فنون ومشاهير

قد يُسجن لسنوات... حسن شاكوش أمام القضاء اليوم!

Lebanon 24
24-12-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1022843-638074786803863948.jpg
Doc-P-1022843-638074786803863948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدر محكمة جنح النزهة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت 24 كانون الأول 2022، حكمها على المطرب حسن شاكوش، في استئنافه على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات لاتهامه بالغناء بدون تصريح أو مصنف فني وافتتاح وإدارة كافيه بمنطقة مصر الجديدة دون ترخيص ومخالفة قرارات اللجنة العليا لمنع انتشار فيروس كورونا.
Advertisement

تعود وقائع القضية لشهر نيسان من العام 2021، عندما تم الإعلان عن حفلة تجمع بين جوهرة وحسن شاكوش في كافيه بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور حرر محضر جنح مباشرة للفنان لعدم حمله أي ترخيص أو مصنف فني خاص به نهائياً.

وقامت الأجهزة الأمنية بإغلاق الكافيه وتشميعه، بسبب رصد عدة مخالفات، والعثور على عدد كبير من الشيشة، وتم ضبطها، ووجود تجمعات كبيرة بين الشباب والفتيات الذين حضروا حفل الافتتاح، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في ذلك الوقت، وتواجد أيضاً العديد من الجاردات، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح الكافية أو إقامة الحفل، وتم حجزه داخل قسم أول مدينة نصر، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكم حبسه 3 سنوات.

المصدر: سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:49 | 2022-12-24
16:00 | 2022-12-24
14:00 | 2022-12-24
08:56 | 2022-12-24
08:45 | 2022-12-24
08:00 | 2022-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website