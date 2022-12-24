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فنون ومشاهير

بعد غياب طويل عن الساحة.. الفنان اللبناني الشهير يعود بقوة

Lebanon 24
24-12-2022 | 14:00
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أصدرت لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب أغنية "انا مأجز" للفنان ايوان حصرياً عبر قناة الشركة الرسمية على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد.

صُورت أغنية "انا مأجز" في عدة مناطق لبنانية، وظهر ايوان بإطلالة جديدة، بصورة رجل الفضاء الذي يعيش قصة حب مع إحدى الفتيات التي عثرت على مركبته الفضائية بعد سقوطها.
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وحملت أغنية "انا مأجز" اللهجة المصرية، وجاءت مختلفة من حيث الموضوع والمفردات الجديدة، وجاء اللحن ايقاعيا. يُذكر انّ ايوان غائب عن الساحة الفنية منذ سنوات عدة.
 
 
المصدر: نواعم
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