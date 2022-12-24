الصور الأولى من كواليس مسلسل منى زكي "تحت الوصاية"

بدأت الفنانة منى زكي في تصوير أول مشاهدها من مسلسل "تحت الوصاية"، حيث توجهت هي وفريق العمل إلى مدينة عزبة البرج في دمياط لبدء التصوير داخل إحدى ورش صناعة وبناء السفن الشهيرة بعزبة البرج.



وتواجد عدد كبير من أهالي العزبة، من الصيادين في مكان تصوير أحد المشاهد، لالتقاط الصور مع فريق العمل وعلى رأسهم منى زكي.

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