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فنون ومشاهير

كاظم الساهر يغضب الجمهور العراقي... ماذا فعل؟

Lebanon 24
24-12-2022 | 08:56
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تعرّض الفنان العراقي كاظم الساهر لموجة من الانتقادات من صحفيين وإعلاميين عراقيين، وكذلك من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في حفل افتتاح خليجي 25 في البصرة، الذي سينطلق في السادس من الشهر المقبل.
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وكان عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي السابق، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد وجّه دعوة رسميّة إلى الفنان كاظم الساهر للمشاركة في فعاليات افتتاح خليجي 25 في البصرة قبل أكثر من عام ونصف العام وعبر دعوة رسمية حملت توقيع درجال.


واستغرب منتقدو الساهر من إصراره على عدم مشاركة أبناء بلده وأشقائهم الخليجيين في فعاليات افتتاح خليجي 25 في البصرة، مؤكدين، أن "موقفه هذا غريب ولا يوجد له أي مبرر إلا الابتعاد عن بلده الذي يتغنى فيه عن بعد، بينما المطلوب أن يتغنى به من داخله".
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