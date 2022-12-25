ما السر وراء اختفاء عبلة كامل عن الوسط الفني؟

كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن السبب الحقيقي وراء ابتعاد النجمة عبلة كامل عن الفن، واعتزالها الظهور في أي مناسبة فنية.

وأكد ذكي خلال الجزء الثاني من حواره ببرنامج "حبر سري"، أنها تمر بحالة حزن بسبب وفاة صديقة مقربة لها من خارج الوسط الفني، لافتاً أن عبلة طلبت تأجيل تكريمها في الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما بسبب عدم استعدادها للظهور حالياً.

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وأضاف أشرف زكي: "حاولنا نكلمها كتير وهي اللي قررت، وردها الدائم: اللي فيه الخير يقدمه ربنا. وأنا على تواصل معها وإحنا أصدقاء جداً".



وتابع أشرف زكي: "كنا ناويين نكرمها في مهرجان الدراما الماضي، وضغطت عليها بكل عنفوان، فكان ردها: لأ أنا مش مؤهلة دلوقتي وخليني في مهرجانات قادمة. وأنا احترمت رغبتها والدكتور يحيى الفخراني كذلك".

ونفى أشرف زكي كل ما تردد مؤخراً عن معاناة عبلة كامل من المرض، مؤكداً أن حالتها الصحية جيدة جداً، ولكنها فقط تعاني من الاكتئاب.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل كان بطولة مسلسل "سلسال الدم"، الذي قدمت منه 5 أجزاء متتالية، وعُرض على قناة "mbc مصر"، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وشاركها البطولة رياض الخولي ورامي وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيري وأميرة هاني، وكريم كوجك وماجد الشريف، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وإنتاج لؤي عبدالله.