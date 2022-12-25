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فنون ومشاهير

نقابة المهن الموسيقية المصرية تحسم قرارها فيما خص حفل سعد لمجرد (صورة)

Lebanon 24
25-12-2022 | 05:00
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حسمت نقابة المهن الموسيقية المصرية قرارها فيما خص حفل الفنان المغربي سعد لمجرد المقرر اقامته في الـ31 من الشهر الجاري في مدينة شرم الشيخ.
 
واصدرت النقابة قرارا يسمح للمجرد بإحياء الحفل، وحصلت "لها" على صورة من التصريح الذي أعطته النقابة للمجرد بالغناء، وجاء في القرار: "نقابة المهن الموسيقية فرع جنوب سيناء.. السيد مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية، بناء على الخطاب المرسل إلينا من شركة مكسيما لإدارة المنشآت السياحية (شرم الشيخ) طلب الترخيص للمطرب سعد لمجرد فإن النقابة ليس لديها مانع من الترخيص للمذكور عاليه بالعمل لمدة يوم واحد فقط 29/ 12/ 2022، بمطعم لوكاستيللو وقد تم سداد الرسوم المقررة بتاريخ 19/ 12/ 2022".
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ويأتي ذلك التصريح بعد انتشار مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الموافقة على إقامة الحفل وحضور لمجرد إلى مصر، بسبب الاتهامات السابقة الموجهة إليه بالتحرش والاعتداء الجنسي.
 
وأكد أحد مسؤولي "الموسيقيين لـ"لها" أن الحفل قائم ولا نية لتأجيله أو إلغائه.
المصدر: لها
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