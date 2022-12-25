محمد هنيدي يعلن عن مسابقة بين الجمهور.. ما القصة؟

يواصل النجم محمد هنيدي الترويج بطريقته الطريفة لفيلمه الجديد "نبيل الجميل أخصائي تجميل" قبل عرضه بدور العرض السينمائي غداً الاثنين.

ونشر هنيدي على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" مقطع فيديو أعلن من خلاله عن مسابقة جديدة بين الجمهور الذي سيكون حاضراً في أول حفلة للفيلم، مؤكداً أن هناك فائزين.

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وقال هنيدي في الفيديو: "عاجل: وأخيرااا نعلن عن أضخم حدث في 2022 .. اللايف الجامد جدا.. اول لايف بموبايلين .. واحد نوكيا والتاني آيفون.. يوم الاتنين الجاي.. الساعة 7 بليل اسمعوا للآخر".









وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء الميرغني، محمد الصاوي، مادلين طبر، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي.