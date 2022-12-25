"حيلة دعائية".. هاري وميغن ينتقدان اعتذار صحيفة بعد مقال "السير عارية"

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اتهم الأمير هاري وزوجته ميغن، السبت، صحيفة "ذي صن" بالقيام بـ"حيلة دعائية" بعد أن اعتذرت الوسيلة الإعلامية البريطانية عن مقال أثار سيلا من الانتقادات بسبب تضمنه إساءات موجهة لدوقة ساسكس.وأثارت المقالة التي عبر فيها مقدم برنامج "توب غير" السابق، جيريمي كلاركسون، عن "كرهه" لميغن، موجة تنديد، وأصبحت أكثر المقالات التي وردت بشأنها شكاوى لمنظمة معايير الصحافة المستقلة في المملكة المتحدة.وكان كلاركسون كتب في المقال أنه يحلم باليوم "الذي تُجبر فيه (ميغن) على السير عارية في شوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها +يا للعار!+ وترمي عليها البراز".وكُتب المقال ردا على المسلسل الوثائقي الأخير للزوجين على نتفليكس بعنوان "Harry & Meghan" والذي يتهمان فيه الصحافة الشعبية البريطانية بالعنصرية وبمحاولة "تدمير" ميغن.وقد تلقت منظمة معايير الصحافة المستقلة في المملكة المتحدة أكثر من 20 ألف شكوى بشأن المقال الذي ندد به أيضا الكثير من الشخصيات البريطانية العامة.وسحبت "ذي صن" المقال، الاثنين، عن موقعها الإلكتروني، بطلب من كاتبه الذي أشار عبر تويتر إلى أنه استند فيه إلى "اقتباس أبله من مشهد في مسلسل غايم أوف ثرونز".وفي أحد أبرز مشاهد المسلسل الشهير، تُرغم شخصية نسائية على المشي في "مسيرة العار" عارية في الشوارع فيما يرمى الناس القاذورات عليها.وكتبت "ذي صن" عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، "آراء الكتّاب لا تلزم سواهم، لكننا كجهة ناشرة، ندرك أن حرية التعبير مقرونة بالمسؤولية"، مضيفة "نحن في ذي صن، نادمون على نشر هذا المقال ونشعر بأسف صادق".