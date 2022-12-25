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فنون ومشاهير
نجل اعلامي يعلن خطوبته.. وهذا ما قاله والده (صور)
Lebanon 24
25-12-2022
|
12:57
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نشر الاعلامي بسام أبو زيد صوراً لخطوبة ابنه البكر نيكولا على الآنسة ليوني حاج.
وكتب عبر صفحته على فايسبوك "بيوم ميلاد يسوع المسيح ، نيكولا وليوني قرروا يسلكوا درب الحياة سوا ألف مبروك وعقبال الفرحة الكاملة. "
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