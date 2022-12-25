نجل اعلامي يعلن خطوبته.. وهذا ما قاله والده (صور)

نشر الاعلامي بسام أبو زيد صوراً لخطوبة ابنه البكر نيكولا على الآنسة ليوني حاج.

وكتب عبر صفحته على فايسبوك "بيوم ميلاد يسوع المسيح ، نيكولا وليوني قرروا يسلكوا درب الحياة سوا ألف مبروك وعقبال الفرحة الكاملة. "

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