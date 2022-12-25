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فنون ومشاهير

محمد رمضان يتسبب في ظهور عدوية مجدداً.. فما القصة؟

Lebanon 24
25-12-2022 | 04:00
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أيام قليلة ويطلق الفنان المصري محمد رمضان أغنية جديدة، تحمل اسم "على وضعنا" التي تنطلق مع أول أيام السنة الجديدة، لكنها تحمل العديد من المفاجآت.

حيث يقدم رمضان في الأغنية "تريو" يجمع بينه وبين أحمد عدوية ونجله محمد عدوية، في عمل هو الأول لعدوية منذ عامين، في ظل ظهوره النادر طيلة السنوات الأخيرة.
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فيما يجتمع محمد رمضان للمرة الأولى مع الثنائي عدوية، وقاموا بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، بعد الانتهاء من تسجيل الصوت.

ونشر محمد رمضان صورة تجمعه بالثنائي أحمد عدوية ومحمد عدوية عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق على الصورة قائلا "استعدوا لأول قنابل السنة الجديدة.. يوم واحد يناير إن شاء الله تسمعوا الأغنية وتشوفوا الكليب "على وضعنا" مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية وأخويا الغالي محمد عدوية.. ثقة في الله نجاح يليق بكم وكل سنة وأنتم طيبين".
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