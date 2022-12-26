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فنون ومشاهير

ظهرت وهي ترقص بطريقة غريبة على الطاولة.. شيرين تُفاجئ الجميع بتصرفاتها والجمهور: "جنت المخلوقة" (فيديو)

Lebanon 24
26-12-2022 | 00:15
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انتشر فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب وهي ترقص في أحد المطاعم في بيروت وكانت برفقة زوجها الفنانة حسام حبيب، وظهر أيضا في الفيديو المتعهد والمنتج الفني يوسف حرب.

 

وفاجأت شيرين الجمهور بتصرفها وظهرت وهي ترقص بطريقة غريبة  وتجلس بجوار زوجها وتداعبه، ثم ظهرت وهي ترقص على الطاولة.

 

 

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وعادت شيرين مؤخرا إلى زوجها حسام حبيب بعد أزمة انفصال عنيفة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي.

 

ودخلت شيرين إلى المستشفى خلال الأزمة للعلاج في ظروف غامضة بعد تدخل شقيقها.

 

وشهدت تلك الفترة تلاسنا حادا بين شقيق شيرين وزوجها السابق، وانتهت العاصفة بالزواج مجددا بين شيرين وحسام.

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