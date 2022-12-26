حبيبة براد بيت الجديدة... من هي؟

Advertisement

أفادت مواقع أجنبية بأن هوية حبيبة النجم العالمي براد بيت الجديدة باتت معروفة، خاصة بعد انتشار الكثير من الأخبار التي تحدّثت عن ارتباطه.وبحسب المواقع، يواعد بيت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، وطليقة الممثل والمخرج والمنتج بول ويسلي، إينيس دي رامون البالغة من العمر 30 عاماً.وفي حين شوهد الثنائي معاً لأكثر من مرة، أشارت المصادر إلى أن بيت يمضي وقتاً كبيراً مع إينيس ليتعرف عليها بشكل أكبر.وبحسب هذه المصادر، فقد ازداد إعجاب الممثل الأميركي بإينيس وهما يتشاركان العديد من الاهتمامات، واكتشف أنها شخصية متواضعة، ومثقفة، وذكية جداً. (الجديد)