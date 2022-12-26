ببطن منتفخ.. مذيعة الـ MTV السابقة الحامل تحتفل بعيد الميلاد مع زوجها (صورة)

نشرت مذيعة الـ MTV السابقة ألين برمانا صورة جديدة عبر حسابها على تطبيق انستغرام ظهرت فيها مع زوجها معايدة المتابعين بمناسبة عيد الميلاد.

وظهرت ألين ببطن منتفخ حيث أعلنت منذ فترة قصيرة عن حملها.

وتزوجت ألين في آب الماضي في قبرص من دون ان تكشف عن هوية العريس.

يُذكر انها كانت متزوجة سابقاً من مقدّم النشرة الرياضيّة على قناة الـ"أم تي في" عماد أبي هيلا ولهما ابنة.