ابن أحمد شيبة ينجو من الموت... سقطت شرفة على سيارته!

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أعلن الفنان الشعبي أحمد شيبة أن ابنه محمود نجا من الموت بعدما سقطت شرفة منزل على سيارته بعد خروجه منها، وذلك بسبب رداءة الطقس وغزارة الأمطار.ونشر شيبة عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور أظهرت تحطم السيارة بشكل كامل عقب سقوط الشرفة عليها.وقال شيبة في تصريحات خاصة لـ"لها": "الحمد لله ربنا نجّى ابني من الموت، فرقت دقايق بعد ما خرج من العربية"... فيما علّق محمد، نجل أحمد شيبة الثاني على الحادث قائلا": "الحمد لله كل اللي يجيبو ربنا خير، فضل ربنا إن محصلتش إصابات لحد".