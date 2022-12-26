ما حقيقة وفاة الفنان سلوم حداد؟

تداولت العديد من منصات التواصل الإجتماعي، مجموعة من الاخبار عن تدهور صحة الفنان السوري الكبير سلوم حداد ووفاته.



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وقالت النقابة: "الزميل الفنان القدير سلوم حداد بألف خير وكل ما يقال حول الزميل فهو إشاعة ، والرجاء عدم تداول أيا خبر اذا لم يكن صادر نقابة الفنانين، وشكرا". ورداً على هذه الاخبار، نفت نقابة الفنانين السوريين في بيان ما تم ترويجه.وقالت النقابة: "الزميل الفنان القدير سلوم حداد بألف خير وكل ما يقال حول الزميل فهو إشاعة ، والرجاء عدم تداول أيا خبر اذا لم يكن صادر نقابة الفنانين، وشكرا".

يذكر أن سلوم حداد فنان سوري من اصل ارمني يبلغ من العمر حاليا 69 عاما، يلقب بـ"فارس الدراما العربية"، ولديه العديد من الاعمال الخالدة والشهيرة، من ابرزها مسلسل "الزير سالم". (رصد: لبنان 24)