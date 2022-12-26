Advertisement

فنون ومشاهير

ما حقيقة وفاة الفنان سلوم حداد؟

Lebanon 24
26-12-2022 | 09:03
A-
A+
Doc-P-1023407-638076670750543030.jpg
Doc-P-1023407-638076670750543030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداولت العديد من منصات التواصل الإجتماعي، مجموعة من الاخبار عن تدهور صحة الفنان السوري الكبير سلوم حداد ووفاته. 
 
ورداً على هذه الاخبار، نفت نقابة الفنانين السوريين في بيان ما تم ترويجه.
Advertisement

وقالت النقابة: "الزميل الفنان القدير سلوم حداد بألف خير وكل ما يقال حول الزميل فهو إشاعة ، والرجاء عدم تداول أيا خبر اذا لم يكن صادر نقابة الفنانين، وشكرا".
 
يذكر أن سلوم حداد فنان سوري من اصل ارمني يبلغ من العمر حاليا 69 عاما، يلقب بـ"فارس الدراما العربية"، ولديه العديد من الاعمال الخالدة والشهيرة، من ابرزها مسلسل "الزير سالم". (رصد: لبنان 24)
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-12-26
10:14 | 2022-12-26
08:05 | 2022-12-26
08:00 | 2022-12-26
05:00 | 2022-12-26
04:47 | 2022-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website