نشرت الفنانة الكولومبية شاكيرا صورة جديدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، بمناسبة عيد الميلاد.

وظهرت شاكيرا في الصورة برفقة أولادها ساشا وميلان أثناء تواجدهم في الصحراء، وهى تحمل طائر على يدها وتضع الحجاب على رأسها، وكذلك ارتدى ابنائها العقال العربي.

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وعلقت على الصورة قائلة:" في الصحراء لتمضية الكريسمس هذا العام، باحثين عن الصفاء".

وكانت النجمة العالمية قد قررت مؤخراً عدم تجاهل الشائعات التي لاحقتها، والتي تحدثت عن ارتباطها بمدربها الخاص برياضة ركوب الأمواج جوركا إزكورديا، الذي يصغرها بـ21 عاماً. (المصدر: سيدتي)