وجدت معلّقة بحبل.. انتحار ممثلة هندية شابة أثناء التصوير!

أقدمت الممثلة الهندية الشابة تونيشا شارما على الانتحار في أحد مواقع تصوير فيلمها الجديد، عن عمر ناهز 20 عاماً فقط، حيث وُجدت معلّقة بحبل داخل حمام موجود في مكان التصوير.

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وبحسب وكالة الأخبار ANI، فإن التحقيقات كشفت أن تونيشا كانت في غرفة مكياج النجم شيزان محمد خان، وعندما عاد شيزان بعد التصوير وجد الغرفة مقفلة. وحينما لم تفتح تونيشا الباب رغم النداءات المتكررة تم كسر الباب، وتم نقل الفنانة إلى مستشفى قريبة من مكان الحادث لكنها توفيت داخل المستشفى.