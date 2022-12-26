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فنون ومشاهير

وجدت معلّقة بحبل.. انتحار ممثلة هندية شابة أثناء التصوير!

Lebanon 24
26-12-2022 | 10:14
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أقدمت الممثلة الهندية الشابة تونيشا شارما على الانتحار في أحد مواقع تصوير فيلمها الجديد، عن عمر ناهز 20 عاماً فقط، حيث وُجدت معلّقة بحبل داخل حمام موجود في مكان التصوير.
 
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انتحار تونيشا شارما watanserb.com
 
وبحسب وكالة الأخبار ANI، فإن التحقيقات كشفت أن تونيشا كانت في غرفة مكياج النجم شيزان محمد خان، وعندما عاد شيزان بعد التصوير وجد الغرفة مقفلة. وحينما لم تفتح تونيشا الباب رغم النداءات المتكررة تم كسر الباب، وتم نقل الفنانة إلى مستشفى قريبة من مكان الحادث لكنها توفيت داخل المستشفى.
 
 
 
 
وألقت الشرطة الهندية القبض على زميل وحبيب تونيشا السابق شيزان محمد خان بتهمة التحريض على الانتحار، بعد شكوى من والدة الراحلة، وما يزال يخضع للتحقيقات لدى الجهات الأمنية.
 
وزعمت الأم في شكواها أن شيزان خان كان على علاقة بابنتها وانفصل عنها قبل 15 يوما من انتحارها، وأنها تعرضت لضغوط نفسية أودت بها إلى نهايتها المأساوية. (سيدتي + الوطن)
 
 
 
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