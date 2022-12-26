Advertisement

فنون ومشاهير

هل تشارك ياسمين عبد العزيز في سباق رمضان 2023؟

Lebanon 24
26-12-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1023443-638076800054070500.jpg
Doc-P-1023443-638076800054070500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "ضرب نار"، الذي تتعاون فيه مع زوجها الفنان أحمد العوضي بعد نجاحها سويًا عام 2021 في مسلسل "اللي مالوش كبير"، كما يسجل العمل التعاون الثالث لها مع المخرج مصطفى فكري بعد "اللي مالوش كبير" و"ونحب تاني ليه".
Advertisement


وبعد أن غابت عبدالعزيز عن موسم رمضان 2022، تعود هذا العام من جديد بعمل درامي شعبي يحمل اسم "ضرب نار"، وتجسد خلال أحداثه دور "مهرة" وهي فتاة شعبية من شبرا، ويجسد "العوضي" شخصية رجل من سوهاج يدعى جابر الكوماندا.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "لآخر نفس" و"اللي مالوش كبير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2022-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-12-26
13:39 | 2022-12-26
11:00 | 2022-12-26
10:14 | 2022-12-26
09:03 | 2022-12-26
08:05 | 2022-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website