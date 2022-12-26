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فنون ومشاهير
هل تشارك ياسمين عبد العزيز في سباق رمضان 2023؟
Lebanon 24
26-12-2022
|
16:00
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تخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "ضرب نار"، الذي تتعاون فيه مع زوجها الفنان أحمد العوضي بعد نجاحها سويًا عام 2021 في مسلسل "اللي مالوش كبير"، كما يسجل العمل التعاون الثالث لها مع المخرج مصطفى فكري بعد "اللي مالوش كبير" و"ونحب تاني ليه".
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وبعد أن غابت عبدالعزيز عن موسم رمضان 2022، تعود هذا العام من جديد بعمل درامي شعبي يحمل اسم "ضرب نار"، وتجسد خلال أحداثه دور "مهرة" وهي فتاة شعبية من شبرا، ويجسد "العوضي" شخصية رجل من سوهاج يدعى جابر الكوماندا.
مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "لآخر نفس" و"اللي مالوش كبير".
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