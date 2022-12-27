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فنون ومشاهير

هذا ما سيفعله جوني ديب بالتعويض الماديّ الذي حصل عليه من أمبر هيرد

Lebanon 24
27-12-2022 | 05:00
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قرر الممثل الأميركي جوني ديب ما سيفعله بأموال التسوية التي حصل عليها من طليقته آمبر هيرد، بعد قضية التشهير التي أدان فيها اتّهامه بسوء المعاملة والاعتداء الجنسيّ على زوجته السابقة.

وأفاد محاميا ديب بنيامين تشيو، وكاميل فاسكيز في بيان: "يسعدنا إغلاق الباب رسمياً أمام هذا الفصل المؤلم للسيد ديب، الذي أوضح خلال هذه العملية أنّ أولويّته كانت تتمثل في كشف الحقيقة".
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وتابعا: "قرار هيئة المحلّفين بالإجماع، والحكم الناتج لصالح السيد ديب ضدّ السيدة هيرد لا يزالان في مكانهما بالكامل".

وأضاف المحاميان: "إنّ دفع المليون دولار، الذي تعهد به ديب وسيتبرّع به للجمعيات الخيرية، يعزّز اعتراف هيرد باختتام سعي النظام القانوني الصارم لتحقيق العدالة".
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