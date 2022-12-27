زواج طارق العريان ونيكول سعفان رسمياً منذ أشهر!

تزوّج المخرج طارق العريان رسمياً من عارضة الأزياء نيكول سعفان، بحسب ما علمت "لها" من مصادر مقرّبة.



وكشفت المصادر أنه منذ أشهر، تزوّج الثنائي من دون الإعلان عن الأمر سوى للمقربين منهما فقط.



تجدر الإشارة إلى أن ارتباط العريان بسعفان أتى عقب انفصاله عن المطربة السورية أصالة، وسرت إشاعات حينها أفادت بأن علاقته بسعفان هي السبب الرئيس لانفصاله عن زوجته. (لها)

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