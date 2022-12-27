نادين الراسي في الدراما السورية ‎‎

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يبدو أن الممثلة نادين الراسي تستعيد عافيتها وعملها بعد أشهر صعبة مرت بها عقب فقدانها شقيقها جورج الراسي في حادث سير مأساوي أدى إلى وفاته.ورغم ذلك، عُلم أنها فسخت خطوبتها قبل أسابيع، لكنها تبدو متحمسة لعالم الأضواء بعد نجاحها الكبير في بطولة مسلسل "بيروت 303" إلى جانب عابد فهد، وسلافة معمار وهي اليوم تستعد لدخول مجال الدراما السورية مجدداً بعد مشاركات في أعمال درامية سورية في مسلسل قصير من 8 إلى عشر حلقات بعنوان "فويس"، إخراج أمير نعمو على أن يشاركها دور البطولة النجم السوري ميلاد يوسف مع مجموعة من الوجوه السورية، وتدور احداث القصة في اطار تشويقي بوليسي كما هو حال انتاجات المسلسلات القصيرة او تلك الخاصة بالمنصّات. (نواعم)