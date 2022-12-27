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فنون ومشاهير

معتصم النهار ولين برنجكجي يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

Lebanon 24
27-12-2022 | 16:00
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احتفل الممثل السوري معتصم النهار بعيد ميلاد ابنته ساندرا أمس في بيروت، بوجود زوجته السابقة ووالدة طفلته الوحيدة لين بنرجكجي.
 
ونشرت لين عبر خاصية الستوري عبر حسابها على انستغرام مجموعة من الصور والمقاطع المصورة التي أظهرت أجواء الاحتفال. 
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معتصم

لين

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