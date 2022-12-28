هل خسرت إليسا معركتها مع زياد برجي؟

Advertisement

على الرغم من استعدادها للمشاركة، مساء السبت المقبل، في حفل "TRIO ARABIC NIGHT"، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، فإن الفنانة إليسا تعيش على ما يبدو أزمات متلاحقة منذ بداية الشهر الحالي.وأحدث أزمات النجمة البيان الذي نشرته في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عن فسخ تعاقدها مع الشركة الموزعة لألبومها الغنائي، الذي أعلنت عن جاهزيته منذ بداية الصيف الماضي، لكنها قامت بتأجيله لأكثر من مرة، وفي كل مرة تعزو التأجيل لسبب ما.ويبدو أن الأزمة التي تعيشها إليسا مع الشركة الموزعة، تشير إلى أن الخلاف الحاصل بينها وبين الفنان زياد برجي ملحن أغنية "أنا وبس"، الذي قام بدوره بطرح الأغنية وتصويرها باسم "وبطير"، لم ينتهِ، وأن القضية التي رفعتها إليسا على برجي، وعلى كاتب الأغنية الشاعر أحمد ماضي، لم تلقَ حكماً قضائياً يصب في مصلحتها، خاصة أن برجي أصدر الأغنية من خلال نفس الشركة الموزعة لأغاني ألبوم إليسا، التي أعلنت عن فسخ تعاقدها معها.اللافت في الأمر، أن إليسا كانت قد غردت قبل عدة أيام عبر حسابها على "تويتر"، وقالت إنها ستبتعد عن موقع التغريدات لفترة، لأن الأجواء حولها سلبية من كل الاتجاهات، قبل أن تفاجئ الجمهور بخبر فسخ تعاقدها وتأجيل ألبومها. (زهرة الخليج)