13
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هل خسرت إليسا معركتها مع زياد برجي؟
Lebanon 24
28-12-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من استعدادها للمشاركة، مساء السبت المقبل، في حفل "TRIO ARABIC NIGHT"، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، فإن الفنانة إليسا تعيش على ما يبدو أزمات متلاحقة منذ بداية الشهر الحالي.
Advertisement
وأحدث أزمات النجمة البيان الذي نشرته في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عن فسخ تعاقدها مع الشركة الموزعة لألبومها الغنائي، الذي أعلنت عن جاهزيته منذ بداية الصيف الماضي، لكنها قامت بتأجيله لأكثر من مرة، وفي كل مرة تعزو التأجيل لسبب ما.
ويبدو أن الأزمة التي تعيشها إليسا مع الشركة الموزعة، تشير إلى أن الخلاف الحاصل بينها وبين الفنان زياد برجي ملحن أغنية "أنا وبس"، الذي قام بدوره بطرح الأغنية وتصويرها باسم "وبطير"، لم ينتهِ، وأن القضية التي رفعتها إليسا على برجي، وعلى كاتب الأغنية الشاعر أحمد ماضي، لم تلقَ حكماً قضائياً يصب في مصلحتها، خاصة أن برجي أصدر الأغنية من خلال نفس الشركة الموزعة لأغاني ألبوم إليسا، التي أعلنت عن فسخ تعاقدها معها.
اللافت في الأمر، أن إليسا كانت قد غردت قبل عدة أيام عبر حسابها على "تويتر"، وقالت إنها ستبتعد عن موقع التغريدات لفترة، لأن الأجواء حولها سلبية من كل الاتجاهات، قبل أن تفاجئ الجمهور بخبر فسخ تعاقدها وتأجيل ألبومها. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد رفع "صيرفة".. هكذا ستُصبح رواتبكم بـ"الدولار"
Lebanon 24
بعد رفع "صيرفة".. هكذا ستُصبح رواتبكم بـ"الدولار"
12:25 | 2022-12-27
27/12/2022 12:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"عصفورية "السوق.... الدولار الى 38 الف ليرة لبنانية؟!
Lebanon 24
"عصفورية "السوق.... الدولار الى 38 الف ليرة لبنانية؟!
03:30 | 2022-12-28
28/12/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض من جديد.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض من جديد.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-12-27
27/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في مستيتا - جبيل.. حادثة مروّعة تقتلُ مواطناً! (صور)
Lebanon 24
مأساة في مستيتا - جبيل.. حادثة مروّعة تقتلُ مواطناً! (صور)
13:41 | 2022-12-27
27/12/2022 01:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يُصدر بياناً جديداً بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يُصدر بياناً جديداً بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
12:36 | 2022-12-27
27/12/2022 12:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:12 | 2022-12-28
بعد الحادث الخطير الذي تعرّض له... سمير صفير يقاضي ادارة الـ"فورسيزن العالمية"!
05:00 | 2022-12-28
محمد رمضان مع منى الشاذلي بالجلباب الصعيدي (فيديو)
02:00 | 2022-12-28
أنغام تحيي حفلاً غنائياً في الكويت.. ورقصها يشعل مواقع التواصل (فيديو)
16:00 | 2022-12-27
معتصم النهار ولين برنجكجي يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما
14:00 | 2022-12-27
نادين الراسي في الدراما السورية
13:38 | 2022-12-27
إليسا تصدر بيانا... ماذا أعلنت فيه؟
فيديو
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
28/12/2022 17:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
28/12/2022 17:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
28/12/2022 17:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact