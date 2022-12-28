فهرية أفجان وبوراك أوزجيفيت ينتظران مولودهما الثاني قريباً

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فاجأت الممثلة فهرية أفجان زوجة الممثل التركي الشهير بوراك أوزجيفيت، متابعيها بنشر صورة لها في مراحل حملها المُتقدمة وأرفقتها بعبارة "حان وقت اللقاء".عبرت فهرية عن مدى حماسها بقرب موعد استقبال طفلها الثاني، وتبدو في الأشهر الأخيرة من حملها.ويبدو أن هذا الشعور أيضًا يعيشه زوجها بوراك أوزجيفيت فكان له تعليق على البوست وكتب: "نحن بالانتظار".وأعاد بوراك نشر هذه الصور عبر خاصية ستوري على صفحته واكتفى بالتعليق بقلب أزرق.لم توضح فهرية أو زوجها بوراك، جنس المولود لكن بعض المصادر أشارت إلى أنها ستنجب ولداً ثانياً ليكون أخاً لكاران.جدير بالذكر أن فهرية وبوراك تزوجا عام 2016، وتوالت شائعات عديدة بينهما عن انفصالهما، إلا أنهما كانا ينفيان تلك الشائعات كل مرة. (نواعم)