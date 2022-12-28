أصدر الملحن سمير صفير بياناً جاء فيه:

"بعد الحادث الذي تعرضت له بتاريخ 12/10/2022 في نادي فندق "فورسيزن" في القاهرة، إثر انزلاقي على درج الجاكوزي في النادي الرياضي التابع لفندق "فورسيزون نايل بلازا" القاهرة ، أجد نفسي مضطرا لاتخاذ طريق المداعاة القانونية نتيجة اصابتي البالغة جدا، والتي ما زلت اعاني منها وأتابع علاجي منها حتى تاريخه، من دون اي اكتراث من ادارة الفندق لما حلّ بي من اصابات بالغة في اذني ورأسي ومختلف انحاء جسدي".

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