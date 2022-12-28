في الـ2023... هيفاء وهبي وسعد لمجرد على سفينة واحدة

Advertisement

تداول روّاد مواقع التواصل خبر وجود هيفاء وهبي ضمن نجوم "ستارز أون بورد" للمرة الأولى للعام 2023، ويبدو أن تواجد وهبي لم يكن المفاجأة الوحيدة لهذا الموسم إذ تجمع رحلة الموسم الجديد هيفاء وهبي وسعد لمجرد مجدداً بعد تعاقدهما على حفل العام الجديد أيضاً في بيروت في فندق "حبتور".كما ان نانسي عجرم ستكون ضمن نجوم رحلة "ستارز أون بورد" في موسمه الجديد والذي سينطلق في 22 آب 2023 ويستمر حتى 27 آب، وسيضم الموسم أيضاً السوبر ستار راغب علامة وصابر الرباعي وناصيف زيتون وسلطان الطرب جورج وسوف وملحم زين وزياد برجي، وستكون الرحلة في أكثر من بلد بداية من أثينا وميكونوس وصولاً إلى بودرم.