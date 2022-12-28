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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة جديدة تخسر معركتها مع "كورونا"... من هي؟ (صورة وفيديو)

Lebanon 24
28-12-2022 | 13:26
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أعلنت وكالات أنباء خبر وفاة المغنية والممثلة الفرنسية من أصول برتغالية، ليندا دي سوزا، عن عمر يناهز الـ74 عاما.

وبحسب المعلومات، فقد توفيت دي سوزاصباح اليوم الأربعاء في أحد المشافي في نورماندي الفرنسية، متأثرة بفشل رئوي نجم عن إصابتها بفيروس كورونا.
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ولدت دي سوزا عام 1948 في البرتغال، وانتقلت للعيش في فرنسا سنة 1969، وعملت هناك في مجال الغناء والتمثيل حيث حظيت بشعبية كبيرة في ثمانينيات القرن الماضي، وقدمت أغاني شعبية وفلكلورية باللغتين البرتغالية والفرنسية.

وحققت روايتها "الحقيبة الكرتونية" التي وصفت فيها حياتها وطريقها الصعب لعالم الغناء نجاحا كبيرا، وبيعت منها نحو مليوني نسخة، كما كانت لها العديد من الأعمال الفنية الأخرى التي لاقت نجاحا كبيرا أيضا. (روسيا اليوم)
 
 
وسائل إعلام: وفاة الفنانة والمغنية الشهيرة ليندا دي سوزا
 
 



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