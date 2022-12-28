من هي الفنانة الأكثر إثارة للجدل في الـ2022؟

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منح البعض شيرين عبدالوهاب لقب الفنانة المصرية الأكثر إثارة للجدل لعام 2022 بتصريحاتها ومواقفها التي أثارت اهتمام وسائل الإعلام وحظيت باهتمام الرأي العام. وكان آخرها فيديو وهي ترقص في أحد مطاعم بيروت برفقة زوجها وابنتها.وأثار الفيديو الكثير من الانتقادات بين جمهورها، معتبرين أن طريقة رقصها وحركاتها في المقطع على أغنيتها "صبري قليل" لا تليق بمستواها الفني وطلبوا منها متابعة جلسات علاجها النفسي.هذا وتمنى جزء من جمهورها عودتها لشخصيتها التي اعتادوا عليها قبل أزماتها النفسية، منذ أغنيتها الأولى في مسارها الفني "آه يا ليل" التي أطلقتها عام 2002.هذا وخسرت شيرين شريحة كبيرة من جمهورها خاصة بعد عوتها لطليقها حسام حبيب والتأكيد بأنه "لا يزال حب حياتها"، رغم كل المعاناة التي مرّت بها بسببها منذ طلاقها حتى حلاقة شعرها وصولاً إلى الخروج في الإعلام لفضح كل مواقفه المؤذية لاستغلالها والاستيلاء على أموالها وحقوق أغانيها ومعاملته اللاأخلاقية لها في المنزل الزوجي.