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فنون ومشاهير

وفاة حفيد بوب مارلي.. جثته وجدت داخل إحدى السيارات

Lebanon 24
28-12-2022 | 14:57
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توفّي الموسيقي المتخصص بالريغي جوزيف مارلي المعروف بـ"جو ميرسا مارلي"، وهو حفيد بوب مارلي، عن 31 عاماً.


وأكد أحد مديري أعمال الموسيقي المتحدر من جامايكا خبر وفاته لمجلة "رولينغ ستون"، من دون توضيح سبب الوفاة. 
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هذا وأفادت إذاعة "WZPP" في ميامي التي عاش فيها جوزيف مارلي معظم حياته، بالعثور على جثته الثلاثاء داخل إحدى السيارات عقب إصابته بنوبة ربو. وذكرت الإذاعة أنّ لمارلي زوجة وابنة.


وأعرب رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنس، في تغريدة عبر "تويتر"، عن "حزن كبير" لوفاة الفنان، وقدّم تعازيه لوالدي الموسيقي ستيفن وكيري. وكتب: "أقدّم أحرّ التعازي لأصدقاء جوزيف وأحبائه وكلّ عامل في موسيقى الريغي ومحبّيه في مختلف أنحاء العالم"، معتبراً أنّ وفاته "خسارة كبيرة للموسيقى".
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