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فنون ومشاهير

يسرا في أقوى هجوم لها على مواقع التواصل: أكرهها!

Lebanon 24
28-12-2022 | 16:12
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هاجمت الفنانة الكبيرة يسرا كل مواقع التواصل الاجتماعي وعبّرت عن استيائها منها، كاشفة عن تأثير الشهرة السلبي في حياة الفنانين.


وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج ABtalks، إن الشهرة ليست لكل الناس، موضحةً: "الجمهور يحكم على الفنان طيلة الوقت ويتخذون مظهر الملائكة ونصبح في نظرهم مجرد شياطين دون معرفة التفاصيل وهذا أسوأ ما في مواقع التواصل الاجتماعي لذا أكرهها لأنك لن تستطيع إرضاء الجميع".
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وأضافت: "الجمهور يغزو حياتنا لدرجة أنني أتخفّى وراء القناع كي لا يتعرف عليّ أحد، وفي ذلك الوقت أكون منهكة لدرجة لا تمكنني من الابتسام. لسنا سعداء طوال الوقت".


وتابعت: "نتلقى الآن انتقادات أكثر مما تلقينا منذ 30 أو 40 عاماً مضت. ففي السابق لم ينتقدنا أحد بسبب ارتداء البكيني وكنا نتمتع بحرية وخصوصية قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. كان لدينا وقتنا الخاص ولم يقتحم أحد خصوصياتنا، بدأت أعاني من هذا الأمر مؤخراً، لدرجة أنني أرى الناس يصورونني وأنا أتناول الطعام وينشرون الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أود أن أقول لهم اتركوني وشأني".


هذا وأبدت يسرا استياءها ممن يجتزئون حديثها وينشرون ما يحلو لهم منه، مشيرة إلى أن هذا يتنافى تماماً مع آداب السلوك والأخلاقيات.


وفي ختام حديثها، قالت: "في النهاية أنا اخترت الشهرة ولا بد من أن أتحمل عيوبها ولا ألوم أحداً؛ لأني أحب وأحترم ما أقدمه".
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