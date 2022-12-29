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فنون ومشاهير

صعدت الى المسرح حافية القدمين.. كاظم الساهر يغضب من تصرف معجبة شاهدوا ماذا حصل

Lebanon 24
29-12-2022 | 02:00
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تعرّض النجم كاظم الساهر لموقف محرج على المسرح خلال حفله الأخير في دبي، بعد أن اقتحمت إحدى المعجبات المكان لالتقاط صورة سيلفي معه.
 
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق الحادثة، اذ ظهر كاظم وهو يغنّي أغنيته "دلع النساء"، وفجأة اقتحمت شابة المسرح حافية القدمين، وباشرت بالتقاط صور سيلفي معه.
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في البداية، تعامل كاظم باحترام مع الشابة، فقد توقف عن الغناء للالتقاط الصورة، إلا أن إصرارها على التقاط المزيد من الصور أزعجه، فعبر عن استيائه من الموقف من خلال توقفه كاملا عن الغناء.
 
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع، ودافع البعض عن الساهر، وفي المقابل عبّر العديد من الجمهور عن استيائهم من تصرفه الذي يتكرر مع الجمهور.
 
يُذكر أن كاظم الساهر كان قد تعرض لموقف مشابه في إحدى حفلاته السابقة، حين ركضت نحوه معجبة ودفعته بقوة وهو واقف على المسرح، ما أفقده توازنه. (لها)

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