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فنون ومشاهير

"هيدا فخر لإلي".. ميريام فارس تحقق حلم طفولتها بهذه الطريقة

Lebanon 24
29-12-2022 | 05:00
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أعربت الفنانة ميريام فارس عن سعادتها لمشاركتها في كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر.
 
 
وكشفت ميريام عن أحد أحلامها حين كانت طفلة والذي تحقق في هذا العام، وذلك من خلال منشور عبر "إنستغرام" تضمن مجموعة صور من عرضها الاستعراضي.
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وعلقت ميريام على المنشور قائلة: "أنا وصغيرة كنت بس بغمض عيوني شوف نفسي بقدّم عرض استعراضي كامل متكامل، ومع فيفا الحلم تحقق هالسنة، والرسالة اللي حملتها من أول مسيرتي الفنية وهي جمع الحضارات العربية بفني".
 
 
 
وأضافت: "أنا ترجمت رسالتي في جمع الحضارات بـ21 لوحة على مدار ساعة ونصف، بتخاطب مختلف الحضارات والفنون والثقافات العربية على مسرح فيفا، وكان عندي الفرصة عرّف الناس على جمهور مش بس من الوطن العربي، لأ، من جميع أنحاء العالم".
 
 
واختتمت رسالتها بتوجيه الشكر لدولة قطر والاتحاد الدوللي لكرة القدم، وقالت: "بشكر دولة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على ثقتهم فيي واختياري لغناء الأغنية الرسمية لكأس العالم وافتتاح حفلات الفيفا، هيدا فخر لإلي، وبشكر كل شخص ساهم لإنجاح هذا الحدث". (بصراحة)
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