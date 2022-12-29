هل انتهت علاقة ليوناردو دي كابريو بجيجي حديد؟

أثار النجم الهوليوودي الشهير ليوناردو دي كابريو جدلا واسعاً بعد أن كشف عن علاقته العاطفية بعارضة الأزياء الشهيرة من أصل فلسطيني جيجي حديد.

وكشفت مصادر مقربة من الثنائي الهوليوودي بأن ليوناردو قد انفصل عن جيجي وذلك بعد علاقة قصيرة جدا لم تتجاوز الشهرين.

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وأكد تقرير نشر في صحيفة "دايلي ميل" انفصال ليوناردو عن جيجي حديد، حيث رصدته بالفعل وسائل الإعلام برفقة الممثلة فيكتوريا لاماس البالغة من العمر 23 عامًا أثناء خروجهما من عشاء رومانسي في هوليوود بـ لوس أنجلوس.

وانتشرت أنباء عن خيانة ليوناردو لجيجي حديد مع النجمة التي تصغرها سناً، لكن مصدر مقرب من النجمين أكد أن ليو وفيكتوريا لا يتواعدان.

كما وأكد أنهما لم يجلسا إلى جانب بعضهما داخل الملهى، بل جلسا بشكل منفصل مع مجموعة كبيرة من الأشخاص، كما أنهما لم يتواجدا في السيارة وحدهما.



من هي فيكتوريا لاماس؟

فيكتوريا هي ابنة الممثل الأميركي لورينزو لاماس، تعمل في مجال التمثيل وعرض الأزياء، كما تمتلك حوالي 28 ألف متابع عبر حسابها في "إنستغرام".

ووفقاً لمجلة "إيل"، فإن حديد لم تهتم للشائعات التي تتحدث عن علاقة بين ليو وفيكتوريا.

وأكدت مصادر خاصة أن جيجي وليو يعيشان في انسجام ولا يلتفتان إلى الشائعات التي تطلق بين الحين والآخر، ولكن لا أحد منهما يريد إقامة علاقة جادة في الوقت الحالي، فأولوية جيجي هي ابنتها من صديقها السابق زين مالك، كما أن ليو كما هو معروف لم يتخذ قرار الزواج بعد. (سيدتي+ هي)