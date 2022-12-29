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فنون ومشاهير

بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)

Lebanon 24
29-12-2022 | 04:10
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خلال مشاركتها في حلقة "ضوّي شموعن" عبر شاشة الـLBCI والتي عرضت ليلة عيد الميلاد، أعربت الممثلة نادين الراسي عن اشتياقها لولديها كارل ومارسيل، وقالت: "من 5 سنين لليوم، مارسيل وكارل ناقصين بجمعتنا بعيد الميلاد قبل الدني كلّها". 

 

علما ان فريق عمل البرنامج حاول التحضير لمفاجأة وطلب من ابنيها كارل ومارسيل مفاجأتها في العيد لكنّهما رفضا.

 
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وكارل ومارسيل هما ابنا نادين من زواجها الثاني من الممثل جيسكار أي نادر وقد عانت نادين من خلاف كبير معه في المحاكم حول حضانة الولدين ولا يزال مستمرا.

 

من جهة أخرى، شاركت نادين في حفل شركة "ايغل فيلمز" الذي أقيم مؤخرا بمناسبة الأعياد وظهرت وهي ترقص مع الممثلات ماغي بوغصن وورد الخال. واللافت ان طليقها جيسكار ابي نادر كان متواجداً في الحفل.

 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24

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