13
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد عمرو دياب.. دينا الشربيني تؤكد دخولها في علاقة حب جديدة
Lebanon 24
29-12-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما كشفت عن مرورها بقصة حب جديدة من دون أن تعلنها صراحةً خلال حلولها ضيفةً في أحد اللقاءات التلفزيونية، عادت الفنانة دينا الشربيني لتؤكد دخولها في علاقة حب جديدة، وذلك بعدما سألها أحد المراسلين في لقاء صحافي على هامش حضورها إحدى المناسبات الفنية عن ارتباطها عاطفياً، فأجابته قائلةً: "أه فيه قصة حب بس مش هقول دلوقت".
Advertisement
وكانت دينا قد أعلنت عن دخولها في علاقة حب جديدة بعد انفصالها عن عمرو دياب، حيث قالت خلال برومو حلقة من برنامج "يلا نحكي": "فيه حب طبعاً، وهو شخص لذيذ أوي". (لها)
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ضمن قائمة أثرياء العالم.. لبناني ربح أكثر من 10 مليارات دولار في الـ 2022 من هو؟
Lebanon 24
ضمن قائمة أثرياء العالم.. لبناني ربح أكثر من 10 مليارات دولار في الـ 2022 من هو؟
02:00 | 2022-12-29
29/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب على سعر "صيرفة" القديم
Lebanon 24
رواتب على سعر "صيرفة" القديم
02:15 | 2022-12-29
29/12/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
04:10 | 2022-12-29
29/12/2022 04:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة إعلامي وملكة جمال لبنان السابقة ستُهاجر .. هذا ما قالته والدتها (فيديو)
Lebanon 24
ابنة إعلامي وملكة جمال لبنان السابقة ستُهاجر .. هذا ما قالته والدتها (فيديو)
02:53 | 2022-12-29
29/12/2022 02:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إرتفاعه... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
بعد إرتفاعه... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-29
29/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:53 | 2022-12-29
"وتري" تحذّر من التعامل مع إليسا... ماذا في التفاصيل؟
12:27 | 2022-12-29
فنان لبناني "يحتال" على سائق تاكسي... إليكم تفاصيل الحادثة (صورة)
11:00 | 2022-12-29
هل انتهت علاقة ليوناردو دي كابريو بجيجي حديد؟
09:55 | 2022-12-29
ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي.. من هي؟
09:20 | 2022-12-29
مذيع شهير ينفصل عن زوجته بعد علاقة حب مع زميلته
08:53 | 2022-12-29
فنانة لبنانيّة تُثير الجدل: "أنا شباك تذاكر رقم واحد"... والمتابعون: "بدّك تروقي على وضعك" (فيديو)
فيديو
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
04:10 | 2022-12-29
29/12/2022 22:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
29/12/2022 22:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
29/12/2022 22:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact