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فنون ومشاهير

بعد عمرو دياب.. دينا الشربيني تؤكد دخولها في علاقة حب جديدة

Lebanon 24
29-12-2022 | 14:00
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بعدما كشفت عن مرورها بقصة حب جديدة من دون أن تعلنها صراحةً خلال حلولها ضيفةً في أحد اللقاءات التلفزيونية، عادت الفنانة دينا الشربيني لتؤكد دخولها في علاقة حب جديدة، وذلك بعدما سألها أحد المراسلين في لقاء صحافي على هامش حضورها إحدى المناسبات الفنية عن ارتباطها عاطفياً، فأجابته قائلةً: "أه فيه قصة حب بس مش هقول دلوقت".
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وكانت دينا قد أعلنت عن دخولها في علاقة حب جديدة بعد انفصالها عن عمرو دياب، حيث قالت خلال برومو حلقة من برنامج "يلا نحكي": "فيه حب طبعاً، وهو شخص لذيذ أوي". (لها) 
المصدر: لها
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