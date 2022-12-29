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فنون ومشاهير

ممثلة لبنانيّة معروفة على سرير المستشفى (صور)

Lebanon 24
29-12-2022 | 08:29
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أعلنت الممثلة دوجا حجازي عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، أنّها دخلت المستشفى.
 
ولم تكشف دوجا عن سبب دخولها المستشفى، واكتفت بنشرها فيديو وهي تضع "المصل".
 
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دوجا حجازي

مستشفى

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