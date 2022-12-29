ممثلة لبنانيّة معروفة على سرير المستشفى (صور)

أعلنت الممثلة دوجا حجازي عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، أنّها دخلت المستشفى.

ولم تكشف دوجا عن سبب دخولها المستشفى، واكتفت بنشرها فيديو وهي تضع "المصل".