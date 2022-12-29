ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي.. من هي؟

نشرت الفنانة وفاء سالم على قناتها الخاصة بـ"يوتيوب" مقطع فيديو كشفت من خلاله عن ‏اتخاذها قرار اعتزال الفن بشكل نهائي، وقالت إن قرارها جاء بسبب أمور خاصة بها ستشرحها في وقت ‏لاحق.‏



وقالت وفاء في بداية الفيديو إنها ممتنة امتنانًا شديداً لكل من سأل عليها في أزمتها الصحية الأخيرة، بعدما ‏انتشرت صورتها التي تصدرت بها التريندات بسبب التغييرات التي كانت على شكلها، بوسائل التواصل ‏الاجتماعي، وأنها جاءتها مكالمات من كاليفورنيا عرضوا عليها العلاج هناك، بجانب مكالمات عديدة أخرى ‏لم تتوقف.‏

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وكانت وفاء سالم قد أوضحت في وقت سابق قصة صورة تغير ملامح وجهها قائلة في أكثر من مداخلة ‏تلفزيونية انّ السبب يعود لعمليات تجميل فاشلة. (لها) وكانت وفاء سالم قد أوضحت في وقت سابق قصة صورة تغير ملامح وجهها قائلة في أكثر من مداخلة ‏تلفزيونية انّ السبب يعود لعمليات تجميل فاشلة. (لها)