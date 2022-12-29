Advertisement

فنون ومشاهير

فنان لبناني "يحتال" على سائق تاكسي... إليكم تفاصيل الحادثة (صورة)

Lebanon 24
29-12-2022 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1024292-638079392100214342.jpg
Doc-P-1024292-638079392100214342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف سائق "تاكسي" يدعى محمد طبارة من مدينة صيدا عن تعرّضه لعملية احتيال بطلها فنان لبناني يدعى محمد ديراني. 
 
 
وفي التفاصيل، طلب ديراني من طبارة إيصاله من صيدا إلى جونية - كسروان ثم إلى انطلياس - المتن، وعند وصوله إلى فندق في انطلياس صعد  إليه وتوارى عن الأنظار من دون أن يدفع أجرته للسائق.
Advertisement

 
وروى السائق تفاصيل الحادثة في منشور عبر "فيسبوك"، جاء فيه: "أنا اسمي محمد طبارة من صيدا شوفير (سائق) تاكسي عندي عيلة بشتغل من الصبح للمساء لأصرف عليهنّ مثل كل يوم، بوقفني زبون بيسأل إذا بوصلو من صيدا على جونية ومن بعدها على انطلياس اتفقنا قبل ما نمشي على 3 مليون لأن رح يخليني معو كذا ساعة وقلي أكيد تكرم قد ما بدك وزيادة، وعرفني عن حالو إنو المطرب والفنان محمد الديراني يلي شايفينو بالصورة.

نحن وبجونية وقف طلب اغراض من إكسبرس وقلي حاسب عنو لأن ما معو لبناني، هلاء بصرف وبيرجعلي، رجعت وصلتو على أوتيل "Golden" بجانب جسر انطلياس، وأنا ناطرو فوق الساعتين عباب الأوتيل ليحاسبني، اتواصلت مع حرس وادارة الاوتيل، قالوا هوي بالغرفة وكسروا الباب وما فتح، قالوا ما رح نفيدك روح اتشكّا بالمخفر لأن على طول بيعمل هيك مع الشوفرية (السائقين) وما حدا بيقدر يطالو".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-12-29
12:53 | 2022-12-29
11:00 | 2022-12-29
09:55 | 2022-12-29
09:20 | 2022-12-29
08:53 | 2022-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website