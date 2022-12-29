فنان لبناني "يحتال" على سائق تاكسي... إليكم تفاصيل الحادثة (صورة)

كشف سائق "تاكسي" يدعى محمد طبارة من مدينة صيدا عن تعرّضه لعملية احتيال بطلها فنان لبناني يدعى محمد ديراني.



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وفي التفاصيل، طلب ديراني من طبارة إيصاله من صيدا إلى جونية - كسروان ثم إلى انطلياس - المتن، وعند وصوله إلى فندق في انطلياس صعد إليه وتوارى عن الأنظار من دون أن يدفع أجرته للسائق.

وروى السائق تفاصيل الحادثة في منشور عبر "فيسبوك"، جاء فيه: "أنا اسمي محمد طبارة من صيدا شوفير (سائق) تاكسي عندي عيلة بشتغل من الصبح للمساء لأصرف عليهنّ مثل كل يوم، بوقفني زبون بيسأل إذا بوصلو من صيدا على جونية ومن بعدها على انطلياس اتفقنا قبل ما نمشي على 3 مليون لأن رح يخليني معو كذا ساعة وقلي أكيد تكرم قد ما بدك وزيادة، وعرفني عن حالو إنو المطرب والفنان محمد الديراني يلي شايفينو بالصورة.



نحن وبجونية وقف طلب اغراض من إكسبرس وقلي حاسب عنو لأن ما معو لبناني، هلاء بصرف وبيرجعلي، رجعت وصلتو على أوتيل "Golden" بجانب جسر انطلياس، وأنا ناطرو فوق الساعتين عباب الأوتيل ليحاسبني، اتواصلت مع حرس وادارة الاوتيل، قالوا هوي بالغرفة وكسروا الباب وما فتح، قالوا ما رح نفيدك روح اتشكّا بالمخفر لأن على طول بيعمل هيك مع الشوفرية (السائقين) وما حدا بيقدر يطالو".