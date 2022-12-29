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فنون ومشاهير

"وتري" تحذّر من التعامل مع إليسا... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
29-12-2022 | 12:53
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ردّت "وتري أوف شور ش. م. ل." على بيان النجمة إليسا والذي أعلنت فيه فسخ تعاقدها مع الشركة، مشددةً على "حقوقها الحصرية في توزيع الألبوم الجديد للفنانة اللبنانية".


وأكدت الشركة في بيان أن "العقد الموقّع بين الشركة والسيدة إليسار الخوري المعروفة فنياً باسم "إليسا" لا يزال ساري المفعول بكل مفاعيله القانونية".
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وأوضح البيان أن" النزاع الحاصل حول أغنية "أنا وبس" والتي ذكرتها الفنانة في بيانها هو بينها وبين الفنان زياد برجي حصراً"، وليس مع شركة "وتري" بصفتها موزعاً رقمياً مستقلاً، وهو مرتبط بمدى أحقية كل منهما بامتلاك حقوق الأغنية".


كما أكّدت الشركة "التزامها بتنفيذ أي قرار قضائي يبت بأحقية حقوق الأغنية المذكورة أعلاه من دون أي تلكؤ"، بالإضافة إلى "حقوقها الحصرية في توزيع الألبوم الجديد للفنانة إليسا، وتحذّر أي شركة أخرى من التعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الفنانة إليسا بخصوص الألبوم المذكور محتفظةً بكامل حقوقها القانونية".
 
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