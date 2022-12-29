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فنون ومشاهير

كانيي ويست يشغل بال الجمهور... مفقود منذ أسبوعين!

Lebanon 24
29-12-2022 | 16:00
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تصدّر خبر اختفاء النجم العالمي كانييه ويست عناوين الصحف، بعد أن أبلغ مدير أعماله السابق المحكمة أنه غير قادر على الوصول إلى عنوان محدد له لإعطائه وثائق دعوى قضائية بقيمة 4.5 مليون دولار.



وذكرت مجلة "ماركا" الإسبانية أن توماس سانت جون، مدير أعمال ويست السابق، الذي يقاضيه بشأن رسوم غير مدفوعة، قال للمحكمة إنه لم يتمكن من العثور على عنوان معين لتسليم مغني الراب وطليق نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، الشكوى القضائية.

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وكثرت الشائعات بشأن اختفائه، إذا إن المرة الأخيرة التي شوهد فيها كانت منذ نحو أسبوعين، كما أنه لم يستخدم حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي طوال هذه الفترة.

 
وورد في ملف المحكمة أن كانييه ويست ليس لديه محامٍ يمكنه تسلم الشكوى القضائية نيابة عنه، وقد تمّت محاولة إخطاره بشأن القضية، لكن عدم العثور على عنوان حالٍ له جعل الأمر صعباً، وعليه تم إخطاره عن طريق البريد في عناوين عدة قد تعود له.
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