هل رفضت نانسي عجرم الغناء مع نوال الزغبي ليلة رأس السنة؟

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نفت الفنانة نانسي عجرم الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، حول رفضها الغناء مع الفنانة نوال الزغبي، في الحفل الغنائي الذي يجمعهما مع نخبة كبيرة من مشاهير الوطن العربي ليلة رأس السنة في مدينة الرياض، تحت عنوان "Trio Arabic Night".وبعد أن كتبت احدى متابعاتها على "تويتر" أن "ملكة البوب العربي نانسي عجرم رفضت الغناء مع مغنية المطاعم نوال الزغبي، بعد طلب نوال عدة مرات غناء ديو مع نانسي"، ردت عجرم موضحة حقيقة ما تمّ نشره.وكتبت عجرم: "هيدا الكلام غلط ومرفوض وما بيشبه الناس اللي بيحبوني. بتمنى ما إنجبر ردّ مرة جديدة على حكي من هالنوع. كل الفنانين مشاركين "سوا" بهالليلة وسوا رح نقدم أحلى حفلة بعيدًا عن كل الحكي اللي طلع او معقول يطلع".