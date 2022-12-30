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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تستغيث: معنديش حد يصرف عليا

Lebanon 24
30-12-2022 | 02:00
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كشفت الفنانة وفاء مكي أنها أصبحت مديونة وتعيش على الكفاف ولا تجد قوت يومها هي وابنها.
 
 
وقالت في تصريحات صحفية إن ما يحدث معها في هذه الفترة غير مقبول من حيث عدم ترشيحها لأي عمل فني، وهو ما يجعلها عاجزة عن الإنفاق على ابنها ووالدتها التي تعاني من مرض السرطان.
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واكدت وفاء أنها تسعى يومياً لجمع مبلغ 5 جنيهات من أجل تأمين الطعام وهو مبلغ زهيد جداً.
 
 
وقالت: "أعاني بسبب عدم عرض أعمال فنية عليَّ منذ فترة، فأنا ممثلة ولا أجيد أي مهنة أخرى، وحين طلبت توفير فرصة عمل، وجدت مقولة أن السوق عرض وطلب، وهذا يتنافى مع فكرة الوجوه الجديدة التي تتواجد في الأعمال التي تعرض بشكل مستمر".
وأضافت: "معنديش شغلانة غير التمثيل، ولديَّ التزامات تجاه أسرتي، فوالدتي مريضة بالسرطان، واقترضت مبلغ ضئيل على سبع سنوات انقضى منها عامان فقط... لا أملك إلا معاش والد ابني وهو لا يتعدى 3 آلاف جنيه وانا مديونة بـ500 ألف جنيه... محدّش يقدر يلغي تاريخي من القاموس ولا الأعمال الفنية التي قدّمتها، وما عرض عليَّ هو مشهد واحد في عمل فني، ولا يمكن أن أقبل بذلك".
وتابعت: "مخرجتش اتكلم إلا بعد ما طفح بيا الكيل، وطرقت كل الأبواب عدة مرات، فقد ذهبت إلى النقابة، وعرضت عليهم أزمتي كاملة، بل إنني حصلت على سلفتين ماديتين لأواجه التزاماتي، فأنا من أنفق على نجلي بعد وفاة والده... ارجعوا إلى أعمالى الفنية التي عرضت على مدار السنوات الماضية، وقد ذهبت إلى النقابة لأنها المسؤولة أمامي و"محدش سأل فيا"، رغم أنهم على علم بظروفي المالية الصعبة".

وأنهت وفاء مكي حديثها قائلةً: "طفحت الدم في التمثيل، كنت بوقف على رجلي 19 ساعة في اليوم، فقد أعطيت هذه المهنة من عمري وصحتي، ودلوقتي معنديش حد يصرف عليا". (لها)
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