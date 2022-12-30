صفعة جديدة للترك.. طلاق دنيا بطمة من زوجها ومنحها حضانة أبنائها





وكانت دنيا بطمة قد تقدمت بدعوى الطلاق للشقاق ضد زوجها محمد الترك، بعدما اشتدت الخلافات بينهما في الآونة الأخيرة، وكان آخرها اتهام زوجها بالخيانة الزوجية والعنف وخيانة الأمانة.

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ويأتي هذا الحكم بعدما أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش، محمد الترك بـ 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وقضت بالمدة السجنية نفسها في حق الشابة وصال. م وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وحكمت على الشاب عبد المغيث.م بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. قضى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بطلاق الفنانة المغربية دنيا بطمة من زوجها البحريني محمد الترك، ومنحها حضانة أبنائها.وكانت دنيا بطمة قد تقدمت بدعوى الطلاق للشقاق ضد زوجها محمد الترك، بعدما اشتدت الخلافات بينهما في الآونة الأخيرة، وكان آخرها اتهام زوجها بالخيانة الزوجية والعنف وخيانة الأمانة.ويأتي هذا الحكم بعدما أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش، محمد الترك بـ 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وقضت بالمدة السجنية نفسها في حق الشابة وصال. م وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وحكمت على الشاب عبد المغيث.م بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وبدأت قضية طلاق دنيا و محمد بعدما تقدمت دنيا بمقال لدى القضاء بمدينة مراكش من أجل الطلاق من زوجها محمد الترك، حيث وجهت إليه في شكاية إلى ولاية أمن مراكش تهما عدة، منها الإضرار بذمتها المالية عن طريق التصرف بسوء نية في تسبيقات حفلاتها بصفته مدير أعمالها، والتشهير والقذف والخيانة. (et بالعربي)