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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تدخل عالم تقديم البرامج.. من هي؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 16:00
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تستعد الفنانة الشابة منة عرفة لخوض تجربة تقديم البرامج التليفزيونية للمرة الأولى.
وتحدثت منة عرفة لبرنامج MBCTrending عن المشروع، وقالت إن " البرنامج في مرحلة التحضير من سنتين، وفي الأول كانت الفكرة تقديم برنامج اجتماعي عن الستات".
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وأضافت: "بعدها غيرنا رأينا، وعايزين نعمل برنامج ترفيهي أكثر، وأنا متحمسة وحاليا شغالين على الفكرة".
كذلك كشفت منة تفاصيل دورها في مسلسل "أم البنات"، مع الفنانة الكبيرة سهير رمزي، والمقرر عرضه في رمضان 2023.
وقالت: "أنا البنت رقم 3 في البنات، اسمي عبير وطالبة في الجامعة، وتعتبر أهدى وأرق شخصية عملتها خلال مشواري".
ويشارك في هذا العمل عدد من النجوم الشابة منهن ديانا هشام، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت. (نواعم)
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