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فنون ومشاهير

بجمبسوت ضيق.. ظهور جديد لستيفاني صليبا بعد استجوابها: رقص وغناء وفرح (صور)

Lebanon 24
30-12-2022 | 04:20
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شاركت الممثلة ستيفاني صليبا في إحدى المناسبات الاجتماعية حيث ظهرت إلى جانب الممثلة ريتا حرب والممثلة السورية كاريس بشار والممثل كارلوس عازار.

 

واختارت ستيفاني "جمبسوت" ضيق باللون الأسود، نسقت معه حذاء باللون الأحمر وبدت سعيدة بلقائها مع أصدقائها حيث كانوا يحتلفون بعيد ميلاد صديقاها اليان الحاج. وظهرت وهي تغني معايدة اياها.

 

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وأطلت مؤخرا ستيفاني على صفحتها عبر انستغرام بفيديو جاء بمثابة أول تعليق رسمي من جهتها بعد الأزمة التي واجهتها بتوقيفها على خلفية علاقتها بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتحقيق المالي الذي يتعرض له.

 

وقد شكرت صليبا فيه كل الأشخاص الذين ساندوها ودعموها في قضيتها من العائلة والأصدقاء والصحافة، مؤكدة أن هناك من رأى الحقيقة مثلما هي وعلى قدر ما تستحق، مشيرة إلى أنها تعرضت للكثير من الظلم، وأن هناك من افترى عليها لمصلحته الخاصة.

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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