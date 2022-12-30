على الرغم من اتهامه بالتحرش... بيل كوسبي إلى الكوميديا مجدداً

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يتحضّر الممثل الكوميدي ومقدم البرامج بيل كوسبي إلى العودة لخشبة المسرح، على الرغم من الإتهامات التي طالته بقضايا الاعتداء الجنسي والتحرش.وشارك الفنان الشهير للمرة الأولى خططه في القيام بجولة كوميدية في العام 2023، وذلك خلال البرنامج الإذاعي الحواري Now With Scott Spears.وقال كوسبي: "هناك الكثير من المرح في رواية القصص هذه كما أفعل".