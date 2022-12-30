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فنون ومشاهير

وفاة الممثل فادي متري بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
30-12-2022 | 09:40
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توفي الممثل اللبناني فادي متري بعد معاناةٍ مع مرض السرطان.

وبحسب ما تم تداوله، فقد اصيب الممثل الراحل بمرض السرطان منذ حوالي الشهرين، عقب اجرائه عملية "الزائدة"، ليكتشف طبيبه المعالج حينها ان المرض منتشر في جسمه من المعدة الى الصدر والرأس. (الجديد)
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فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

فادي

متري

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