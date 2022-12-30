وفاة الممثل فادي متري بعد صراع مع المرض

توفي الممثل اللبناني فادي متري بعد معاناةٍ مع مرض السرطان.



وبحسب ما تم تداوله، فقد اصيب الممثل الراحل بمرض السرطان منذ حوالي الشهرين، عقب اجرائه عملية "الزائدة"، ليكتشف طبيبه المعالج حينها ان المرض منتشر في جسمه من المعدة الى الصدر والرأس. (الجديد)

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