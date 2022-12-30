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فنون ومشاهير

سعد لمجرد... من الغناء نحو التمثيل!

Lebanon 24
30-12-2022 | 23:00
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أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد أنه يعتزم دخول مجال التمثيل، وذلك على هامش الحفل الفنّي الّذي أحياه في شرم الشيخ بمصر.

وعقد لمجرد مؤتمراً صحافياً كشف من خلاله للمرّة الأولى أنّه يقرأ عدداً من النصوص لأفلام سينمائيّة، وقال: "طموحي التمثيلي هو تقديم عمل عنوانه السهل الممتنع لكي يتقبّلني الجمهور كممثل كما أحبني في الغناء".
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